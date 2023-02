Ce măsuri ia Franța pentru a bloca accesul minorilor la site-uri pornografice Franța obliga site-urile pornografice sa controleze varsta utilizatorilor pe site-urile lor incepand cu luna septembrie. In acest sens, țara va prezenta in aceasta saptamana un mecanism de certificare digitala. Cei care vor dori sa viziteze aceste site-uri vor trebui sa instaleze pe telefoanele lor mobile o aplicație de certificare digitala autorizata de guvern pentru a dovedi ca au cel puțin 18 ani. Site-urile care nu se vor conforma vor risca sa li se interzica funcționarea in Franța. „Intenționez sa pun capat acestui scandal … In 2023, este sfarșitul accesului la site-urile pornografice pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

