Stiri pe aceeasi tema

- Oferta de transport feroviar de pasageri este adaptata cererii pietei, atat prin optimizarea duratelor de parcurs, cat si a capacitatii de transport, in limita resurselor disponibile, se mentioneaza... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incepand de luni, 9 noiembrie, intra in vigoare obligativitatea purtarii maștii de protecție in toate spațiile publice, inchise și deschise, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5...

- Astazi ar urma sa aiba loc o sedinta a CNSU in cadrul careia sa fie parafate toate deciziile luate aseara de autoritati The post Se pregatesc noi restricții. Cand vor intra in vigoare și despre ce masuri este vorba appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Se pregatesc noi restricții.…

- Cea mai mare parte a Portugaliei a intrat miercuri intr-o noua izolare, mai putin stricta decat cea din primavara, insa guvernul ar putea lua in curand masuri mai restrictive pentru a opri al doilea val al pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Noile masuri de izolare anuntate sambata de…

- Partidul Laburist britanic (opozitie) va vota miercuri in favoarea planului premierului Boris Johnson de introducere a unui nou lockdown national, a anuntat luni liderul formatiunii, Keir Starmer, potrivit Reuters. ''Laburistii vor furniza voturile de care prim-ministrul are nevoie pentru a fi sigur…

- Partidul Laburist britanic (opozitie) va vota miercuri in favoarea planului premierului Boris Johnson de introducere a unui nou lockdown national, a anuntat luni liderul formatiunii, Keir Starmer, potrivit Reuters. ''Laburistii vor furniza voturile de care prim-ministrul are nevoie…

- Slovenia a declarat "stare de epidemie" timp de 30 de zile incepand de luni, deschizand calea pentru autoritatile regionale si locale sa introduca rapid masuri impotriva numarului crescand de infectii cu coronavirus, informeaza dpa. Guvernul a luat decizia in cadrul unei reuniuni duminica seara, a anuntat…

- Interdictie de socializare la Londra, restrictii de circulatie in Franta, scoli inchise in Polonia: o noua serie de masuri draconice intra in vigoare sambata in Europa, cu speranta de a frana propagarea celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, relateaza France Presse. La Londra a intrat in vigoare…