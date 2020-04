Stiri pe aceeasi tema

- Toate studiile publicate in ultima vreme sugereaza ca pandemia COVID-19 va aduce recesiune economica și primele efecte se vad deja, scrie Mihaela Mitroi, Partener, Asistența Fiscala și Juridica, EY Romania.Companiile incep sa aiba dificultați in executarea contractelor, unele au fost nevoite…

- Un milion de oameni infectați și peste 55 de mii de decese, este bilanțul global al pandemiei de coronavirus. Europa ramane continentul cel mai afectat, cu mai mult de jumatate din cazuri. Un record negativ a inregistrat astazi și Marea Britanie, cu 684 de decese in ultima zi.

- Poșta Romana anunța ca trimiterileextracomunitare se pastreaza in oficii pana la 30 de zile. De asemenea,pentru a preveni și a limita eventuala raspandire a virusului Covid-19,compania a recomandat ca distanța dintre persoane sa fie limitata la 2 metriCompania Nationala Posta Romana amintește tuturor…

- UGIR (Uniunea Generala a Industriașilor din Romania – confederatie patronala reprezentativa la nivel national) este pe deplin constienta de perioada extrem de dificila pe care economia tarii noastre va fi nevoita sa o traverseze in perioada urmatoare. Apreciem deschiderea pe care o aratati propunerilor…

- Ziarul Unirea Ce masuri vor fi luate de autoritați in SCENARIUL 3 al crizei Coronavirusului COVID-19 Grupul de Comunicare Strategica a facut publica Planul care se va aplica dupa ce se va trece de numarul 100 al celor confirmați cu coronavirus COVID-19. In Romania pana in acest moment sunt 97 de cazuri…

- “Sibiul este un oraș turistic, a carui economie locala depinde in buna masura de sectorul industriei HoReCa. Am decis cateva masuri care sa reduca de pe acum impactul economic negativ pe care il cauzeaza in acest sector criza generata de epidemia COVID-19 și voi solicita aprobarea Consiliului Local…

- Consiliul de Administratie al Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu a decis, in sedinta din 11 martie, luarea unor masuri pentru prevenirea imbolnavirii cu virusul COVID 19. Astfel, in perioada 11-22 martie 2020, modalitatea de predare fata in fata va fi inlocuita cu predarea in regim online, prin…