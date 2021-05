Stiri pe aceeasi tema

- Vor exista noi masuri de relaxare începând cu data de 1 iunie, indiferent de rata de vaccinare, a anunțat premierul României, Florin Cîțu, miercuri, într-o conferința de presa. Întrebat daca vor exista…

- In Italia, unde de ieri este permis accesul turistilor europenei numai cu un test antigen rapid, Guvernul discuta despre noi masuri de relaxare ce vor intra in vigoare de la 24 mai. Noul decret cu masuri anti-coronavirus, care va intra in vigoare de la 24 mai, va cuprinde, in primul rand, o micsorare…

- Avand in vedere actualizarea analizei factorilor de risc privind managementul situației de urgența generata de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul Romaniei la data de 08.05.2021, realizata la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, precum și propunerile formulate in cadrul…

- Sindicatul Europol a anunțat duminica, 16 mai, pe site-ul organizației, ca agenții din teren s-au confruntat cu probleme in aplicarea noilor masuri de relaxare intrate in vigoare sambata, 15 mai, deoarece șefii MAI nu i-a prelucrat și nici nu au fost de gasit in weekend. ”Cum am fost obișnuiți de guvernanți,…

- Guvernul are vineri sedinta, de la ora 20.30, pentru a aproba noi masuri de relaxare incepand cu data de 15 mai. Printre acestea se numara renuntarea la purtarea mastii in spatiile deschise, cu exceptia pietelor, targurilor si statiile de autobuz, eliminarea restrictiilor de circulatie pe timpul…

- De sambata, 15 mai va avea loc o prima etapa de relaxare la nivel national, care include eliminarea portului mastii in exterior si a restrictiilor de circulatie pe timp de noapte. Cluburile raman inchise. Pana atunci, in Capitala, au mai fost luate unele masuri de relaxare.

- Veste excelenta pentru romanii care doresc sa sarbatoreasca Paștele ortodox. In urma cu puțin timp, premierul Florin Cițu a transmis propunerile pe care le va prezenta astazi in cadrul sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Ce libertate vor avea cetațenii de Paște Mersul la biserica…

- Noile masuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 sunt aplicabile incepand de duminica. Guvernul a adoptat, joi, hotararea privind noile masuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. Vineri, inainte de publicarea documentului in Monitorul Oficial, premierul Florin Citu…