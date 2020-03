Stiri pe aceeasi tema

- Kaufland Romania a instituit masuri suplimentare de igiena, dezinfecție și prevenție in magazine și in sedii, pentru a spori siguranța clienților și a angajaților.Astfel, cel puțin o data pe ora, in magazine sunt dezinfectate toate suprafețele des utilizate de clienți și colegi și obiectele…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat, duminica dupa-amiaza, la finalul sedintei Comitetului pentru Situatii de Urgenta, ca Societatea de Transport Bucuresti va suplimenta numarul mijloacelor de transport pentru a evita aglomeratia din autobuze si tramvaie, anunța news.ro.”Primarul…

- China a anuntat vineri inchiderea unor portiuni din Marele Zid, precum si a unor populare atractii turistice din zona Beijing-ului, in cadrul masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului, care a facut deja 26 de victime, informeaza AFP. Mormintele Ming si Padurea de Pagode vor…

- Se inmultesc foarte repede cazurile de gripa in randul copiilor și se extinde si lista unitatilor de invatamant in care au fost suspendate cursurile. In Capitala, spre exemplu, 9 scoli si gradinite si-au oprit partial activitatea. Clasele au fost izolate si igienizate.