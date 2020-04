Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Livia Davidescu, de la Spitalul Județean de Urgența din Craiova (SJUC), spune ca cea mai mare greșeala a Europei medicale a fost sa aduca in spitale pacienți infectați cu noul coronavirus COVID-19, aceasta fiind cauza infectarii altor pacienți deja internați in acele unitați medicale și a cadrelor…

- Un tanar sportiv din Italia vorbește despre calvarul prin care a trecut in ultima saptamana. Medicii i-au propus barbatului un tratament cu un medicament pentru artrita. Și aparent acesta a inceput sa dea rezultate.Fausto Russo are 38 de ani, este sportiv și a contractat COVID-19 timp de o saptamana…

- Italia traiește o adevarata drama. Peste 2.500 de vieți au fost curmate de coronavirus, facand din aceasta țara una dintre cele mai afectata de Covid-19 din intreaga lume. Cimitirele din Bergamo nu mai au locuri libere, astfel ca sicriele morților sunt transportate de armata catre alte zone ale țarii.…

- Alaturi de Sanador, am adunat cele mai importante sfaturi de protecție și prevenție, dar și raspunsuri la intrebarile pe care fiecare dintre noi le are acum, in timpul pandemiei Covid-19. In al treiler episod, aflam de la dr. Andrei Tudor Rogoz, Medic Specialist Boli Infecțioase la Sanador, care sunt…

- Italia traiește o adevarata drama. Peste 2.500 de vieți au fost curmate de coronavirus, facand din aceasta țara una dintre cele mai afectata de Covid-19 din intreaga lume. Cimitirele din Bergamo nu mai au locuri libere, astfel ca sicriele morților sunt transportate de armata catre alte zone ale țarii.…

- Medicii sau asistentele se pot angaja fara concurs pe o perioada de 6 luni in unitatile MAI, tratamentul bolnavilor infectati cu noul coronavirus se plateste de la bugetul de asigurari, iar sefii care nu isi fac treaba corerspunzator in fruntea structurilor din Sanatate vor fi suspendati indiferent…

- CHAMPIONS LEAGUE // Jucatorii de la Barcelona vor fi supusi unui control draconic la aterizarea pe Capodichino, desi Napoli nu e inca afectat de epidemia de coronavirus care a panicat nordul Italiei si a oprit Serie A CONTEXT: Coronavirusul a afectat serios Italia. Mai multe meciuri din primele 3 ligi…

- Coronavirusul a afectat serios Italia. Mai multe meciuri din primele ligi de fotbal au fost anulate, iar masuri deosebite de siguranța vor fi luate inaintea infruntarii din Liga Campionilor dintre Napoli și Barcelona. Napoli - Barcelona, turul optimii de finala din Liga Campionilor, se joaca marți,…