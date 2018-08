Stiri pe aceeasi tema

- Costin Georgescu, fost șef al SRI, susține, referitor la violențele din Piața Victoriei, de la protestul de vineri seara, ca jandarmii ar fi știut cine sunt persoanele agresive, insa le-ar fi permis sa faca scandal."Totul pare sa fi fost pus la punct. Jandarmii stiau cine sunt derbedeii si…

- Jandarmii au identificat, la protestul de duminica din Piața Victoriei, un barbat care ar fi participat la violențele de vineri, cand au fost loviți doi jandarmi. Forțele de ordine au ridicat suspectul și l-au condus la secția de poliție pentru verificari, transmite Mediafax.Un barbat care…

- Jandarmii au primit ordin de la prefectul Capitalei sa intervina in forta in Piata Victoriei la ora 23, au anuntat, sambata, reprezentantii institutiei, care au mai precizat ca au fost deschise 8 dosare penale, pana acum. Reprezentantii institutiei precizeaza si ca o singura arma a fost furata de la…

- O lecție de democrație din import cu modele autohtone Incidentele din ce in ce tot mai grave in Piata Victoriei. In ciuda orei inaintate, protestatarii nu vor sa plece din Piata. Mai mult, doi jandarmi au fost aproape sa fie linsati de protestatari. Doi jandarmi, dintre care unul era femeie, au ajuns…

- Mitingul diasporei este nelipsit de incidente! Jandarmii au inlemnit cand au vazut ce avea asupra lui un protestatar din Piața Victoriei. (Oferta speciala playstation) Jandarmii au gasit asupra unui protestatar care se afla in Piața Victoriei, la mitingul diasporei un dispozitiv cu electroșocuri, precizeaza…

- Un barbat care ar fi tulburat ordinea publica in Piata Victoriei a fost ridicat, vineri, in jurul orei 14.00, de jandarmi, anunta reprezentantii Jandarmeriei Capitalei. Ulterior, o alta persoana care avea asupra sa sprayuri cu vopsea a fost dusa la sectie.

- Jandarmeria București a depus, la Secția 17 de Poliție, acte de sesizare sub aspectul infracțiunii de loviri și alte violențe pe numele agresorului care l-a bruscat miercuri, in Parcul Izvor, pe deputatul PSD, Nicolae Bacalbașa, scrie Mediafax.Citește și: PNL EXPLODEAZA dupa scandalul din…

- Jandarmii au condus la sectie sase persoane in urma incidentelor produse la protestul din Piata Victoriei, informeaza Jandarmeria Capitalei citata de Agerpres.ro. In urma incidentelor din Piata Victoriei provocate de un grup de persoane care au blocat traficul pe b dul Aviatorilor, jandarmii au condus…