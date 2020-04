Stiri pe aceeasi tema

- resterea numarului de cazuri importate de coronavirus in China sporeste riscul ca tara sa treaca printr-un al doilea val de contagieri, a declarat duminica Mi Feng, purtator de cuvant al Comisiei Nationale de Sanatate, informeaza Reuters. Coronavirusul a ucis un bebeluș mai mic de un an de…

- In plina pandemie de coronavirus, italienii au anuntat ca un spital de campanie care garanteaza 500 de locuri la terapie intensiva "poate fi gata in 6 zile".Autoritatile din Lombardia, regiune grav afectata de efectele devastatoare ale epidemiei de coronavirus, au declarat ca sunt gata sa construiasca…

- Autoritatile vor extinde, cel mai probabil de miercuri dimineata, lista „zonelor rosii” pentru a include nordul Frantei si Madridul, unde au fost inregistrate focare extinse de coronavirus. Cele doua regiuni se adauga restrictiilor deja existente pentru Italia, China, Iran si Coreea de Sud. Anuntul…

- Autoritatile vor extinde, cel mai probabil de miercuri dimineata, lista „zonelor rosii” pentru a include nordul Frantei si Madridul, unde au fost inregistrate focare extinse de coronavirus. Cele doua regiuni se adauga restrictiilor deja existente pentru Italia, China, Iran si Coreea de Sud. Anuntul…

- Autoritațile chineze au amanat Congresul Partidului Comunist, care trebuia sa aiba loc in Beijing, de teama coronavirusului. Anunțul a fost facut astazi, in contextul in care numarul morților a se apropie de 2.600 doar in China.

- Autoritațile din Romania au luat primele masuri in ceea ce privește prevenirea infectarii cu noul tip de coronavirus ce a aparut in China, la doar o zi dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații a emis alerta globala.

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat ca joi au fost identificate aproape 2.000 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus, astfel ca numarul total al îmbolnavirilor a ajuns la 9.692 de cazuri, informeaza Mediafax citând CNN. Aceasta reprezinta o creștere cu 1.982 de cazuri…

- Autoritațile chineze au anunțat ca 42 de persoane au murit în cursul zilei de joi din cauza noului coronavirus din China, astfel ca numarul total al deceselor se ridica acum la 213, informeaza Mediafax citând CNN. Dintre acestea, 204 au fost înregistrate în provincia Hubei,…