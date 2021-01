Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a vorbit in aceasta seara despre noile masuri ce se vor aplica in cel mai scurt timp, dupa tragedia petrecuta ieri la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala, unde nu mai puțin de 6 persoane au murit in urma unui incendiu a carui cauza nu se cunoaște nici pana acum cu exactitate.