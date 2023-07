Ce măsuri anti-caniculă a adoptat Grecia, o ţară luată cu asalt de turiştii români, în această perioadă Grecia, una dintre destinatiile de vacanta preferate de romani in aceasta perioada, se confrunta cu un val extrem de canicula. Temperaturile ajung, in unele zone, chiar si la 44 de grade Celsius. De aceea, Guvernul de la Atena a luat o serie de masuri anti-canicula. Angajatorii, sa fie de-acord cu telemunca Guvernul elen a anticipat […] The post Ce masuri anti-canicula a adoptat Grecia, o tara luata cu asalt de turistii romani, in aceasta perioada first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

