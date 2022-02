Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va lua masuri impotriva Germaniei pentru ca a interzis serviciul in limba germana al radiodifuzorului rus RT, iar raspunsul va afecta mass-media germana acreditata in Rusia si „intermediarii” internetului, a anuntat miercuri Ministerul rus de Externe, transmite Reuters.

- Andreea Teodora GHICA, Librar Carturești Buzau ,,Oamenii vad ce vor. Cu toții avem de ales. Absolut fiecare dintre noi. Alegem cum ne purtam unii cu alții”. ,,Fiica Reichului” este o poveste inspirata din scrieri adevarate din perioada nazismului, o poveste ce iți ajunge in adancul sufletului și ramane…

- Clientilor casnici li se va acorda o compensatie unitara in valoare de cel mult 0,291 lei/kWh (in cazul energiei electrice), si in valoare de cel mult 40 la suta din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, in cazul gazelor naturale, potrivit…

- Aproape 3.000 de copii intre 5 și 11 ani au fost programați pana acum in platforma de programare pentru vaccinarea impotriva COVID-19, a anunțat, joi, medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Vaccinarea acestei grupa de varsta va incepe in Romania miercurea…

- In scrisoarea semnata de The International Fact-Checking Network, YouTube este acuzat nu doar ca nu isi bate capul cu dezinformarile, ci ca permite cu nonsalanta raspandirea acestora fara a ridica un deget. Semnatarii arata ca dezinformarea online este o chestiune cat se poate de serioasa, care dezbina…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod Portocaliu de vant puternic valabila pana sambata, 15 ianuarie, ora 10.00. Atenționarea vizeaza și partea de nord a județului Buzau. „In noaptea de vineri spre sambata (14/15 ianuarie) și in prima parte a zilei de sambata, in zona inalta (in general la peste 1700…

- Salariul minim crește de la 1 ianuarie 2022, ca și pensiile și alocațiile, dar acestea nu sunt singurele majorari. S-au marit și accizele la motorina și benzina, ceea ce inseamna mai departe scumpirea carburanților. Tot de la inceputul anului, pensionarii cu venituri mai mari de 4.000 de lei platesc…

- Uniunea Europeana discuta cu Statele Unite si Marea Britanie despre o posibila noua runda de sanctiuni economice impotriva Rusiei, a declarat Josep Borrell, cel mai inalt diplomat al blocului comunitar, citat de Reuters.