Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina avanseaza periculos in zona de la Cernobil, aflata foarte aproape de Donetk. Trupele de ocupație rusa incearca sa puna mana pe centrala nucleara de la Cernobil care mai are un reactor funcțional, transmite antena3.ro „Armata ucraineana isi da viata pentru ca tragedia…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca Romania nu a primit inca solicitari pentru repatriere a romanilor din Ucraina și ca țara noastra este pregatita pentru a accepta refugiați. Ciuca a fost intrebat despre situația actuala din Ucraina și a spus ca toate informațiile le primește din surse deschise. Intrebat…

- "Fac apel la concetatenii rezervisti sa se prezinte la birourile de incorporare. Astazi am semnat decretul de mobilizare generala", a declarat Denis Pusilin intr-o inregistrare video.Anuntul a fost facut in contextul "cresterii spectaculoase" a incalcarilor armistitiului din estul Ucrainei, raportata…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a vorbit despre cat de pregatita este Romania pentru un eventual val de refugiați in contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina.

- Ucraina se pregatește pentru "urgențe pe scara larga de natura diferita care pot afecta populația civila", a anunțat NATO, potrivit CNN .Centrul euroatlantic de coordonare a raspunsurilor la dezastre a primit marți o cerere de la Ucraina in acest sens, pentru asistența internaționala.Centrul EADRCC…

- Șefii de Stat Major ai armatelor din Statele Unite si Rusia au vorbit vineri la telefon, in contextul in care Washingtonul se teme ca Rusia va invada Ucraina in zilele urmatoare. Anunțul a fost facut de Pentagon, care a precizat ca generalul Mark Milley a vorbit la telefon și cu cațiva dintre omologii…

- Liderul Alexander Lukașenko a declarat vineri ca razboiul va izbucni doar daca Belarus sau Rusia vor fi atacate direct. Președintele a facut aceste remarci intr-un discurs adresat parlamentarilor și oficialilor. Moscova și Minsk urmeaza sa organizeze luna viitoare exerciții comune in Belarus, in nordul…

- Tensiunile dintre Rusia și Ucraina se extind, iar situația reprezinta o amenințare pentru spațiul estic NATO, inclusiv pentru Romania. Vasile Dincu, noul ministru al Apararii, a discutat despre pericolul care ar putea sa se abata asupra țarii noastre. Noi detalii despre pericolul care ar putea sa se…