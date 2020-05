Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a postat in transparența decizionala propunerea privind setul de masuri de prevenire și control a virusului SARS-CoV-2, pentru companiile de sub autoritatea MTIC, masuri aplicabile dupa ridicarea starii de urgența, incepand cu data de…

- Alte 350.000 de masti FFP2 au ajuns in Romania, cu o a doua cursa TAROM, in urma unei achizitii realizate din China de catre mai multi parteneri asociati in campania "Doneaza pentru linia intai", informeaza Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.Materialele sanitare…

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a solicitat Reprezentanței Romaniei pe langa Uniunea Europeana sa informeze toate statele membre ale Uniunii Europene despre prelungirea valabilitații tuturor documentelor eliberate de...

- CFR Marfa estimeaza venituri totale de 1,095 miliarde lei in acest an, cu zero pierderi, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli aferent acestui an, publicat in dezbatere de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.

- Metrorex estimeaza pentru acest an pierderi de de 377,89 milioane lei, la venituri totale de 3,23 miliarde lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli aferent acestui an, publicat in dezbatere de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.