- O femeie de 38 de ani din localitatea Vurpar, județul Sibiu, a murit din cauza gripei, acesta fiind al treilea deces in județ și al 15-lea la nivel național, in acest sezon. Direcția de Sanatate Publica Sibiu a anunțat, luni, ca femeia de 38 de ani, nevaccinata și cu alte afecțiuni medicale, a murit…

- Numarul cazurilor de gripa din judetul Iasi este intr-o continua crestere, in cursul zilei de ieri, Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi confirmand ca exista in total 23 de cazuri. 18 dintre acestea au fost confirmate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)…

- Miercuri, 29 ianuarie, la sediul Primariei Mioveni, a fost organizata o intalnire cu reprezentanții conducerilor tuturor unitaților de invațamant din oraș, administratorii instituțiilor, medici și asistenți medicali arondați cabinetelor școlare. S-au discutat masuri administrative de prevenție pentru…

- O informare sub titlul „Masurile generale pentru populatie privind gripa aviara" a fost transmisa, marti, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile si Directia de Sanatate Publica Suceava. Informarea pare cel putin curioasa, in conditiile in care nu mai ...

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a atentionat, luni, printr-un comunicat de presa, ca a fost informata despre confirmarea unor cazuri de difterie in regiuni din Ucraina de la granita de nord a Romaniei, de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in data…

- 12.371 de burse, in valoare totala de 5.119.720 de lei, vor fi achitate de Primaria Sectorului 4, prin Direcția de Administrare a Unitaților de Invațamant (D.A.U.I.), catre elevii care au obținut medii generale incepand de la 8.50 și nota 10 la purtare in anul școlar anterior.Astfel, incepand…