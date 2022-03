Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii acționeaza in urma veștilor primite. Ce vor sa aduca in Romania de frica lui Vladimir Putin și a invaziei Ucrainei? SUA examineaza situația și ia in considerare o serie de capabilitați’, susține un oficial. Nu exista inca un plan precis, dar ideea are la baza temerea ca rachete…

- Proteste si mesaje anti-Putin au aparut si in Romania, in ultimele zile, in marile orase sute de manifestanti adunandu-se pentru a striga impotriva razboiului. Duminica la Iași au fost peste 1.000 de oameni adunați in Piața Unirii care au protestat fața de invadarea Ucrainei de catre Rusia lui Putin.…

- Cea de-a doua runda de negocieri intre delegatiile rusa si ucraineana privind un posibil acord de incetare a focului in Ucraina poate avea loc miercuri, potrivit unui anunt facut de Kremlin, transmit EFE si TASS. “Astazi (miercuri – n.r.), in a doua jumatate a zilei, spre seara, delegatia noastra…

- “Sa-ți fie rușine ca rusoaica!”, “Ar trebui sa fii deportata și sa te intorci in Rusia”, sunt mesajele primite de catre celebra tenismena Maria Sharapova. Foarte multe celebritați din sport, și nu numai, au reacționat, zilele acestea, pe tema razboiului dintre Rusia și Ucraina. Tenismena de origiune…

- Fundasul stanga ucrainean al echipei Manchester City, Oleksandr Zincenko, ii doreste moartea lui Vladimir Putin, intr-o postare stearsa de pe Instagram, dupa ce Rusia a atacat Ucraina la primele ore ale diminetii de joi, informeaza mirror.co.uk, citat de news.ro.Oleksandr Zincenko a scris…

- Scutul antiracheta de la Deveselu a ajuns sa fie un punct strategic pe harta negocierilor dintre Rusia si Statele Unite ale Americii. Vladimir Putin a declarat, in repetate randuri, ca scutul din Romania, precum si cel din Polonia, reprezinta o amenintare pentru tara sa si a cerut ca NATO sa isi retraga…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat luni, 7 februarie, la BBC, ca din punctul de vedere al Romaniei situația tensionata din Ucraina reprezinta o criza nu doar a securitații europene, ci „este vorba de securitatea euro-atlantica in ansamblu”. Intrebat daca Romania se pregatește pentru un posibil…

- Pregatiri de razboi aproape de Romania! Rusia a adus deja armanentul greu la granița cu Ucraina. O recenta apariție a celebrelor rachete Buk ale lui Putin in drum spre linia frontului nu este de bun augur pentru discuții. In cazul in care Vladimir Putin intra in conflict armat, Ucraina trebuie sa ia…