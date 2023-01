Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs in orașul Bender. O persoana a ajuns la spital, iar patru mașini au fost avariate. Astfel, conform informațiilor, au fost implicate doua automobile de model Lexus, Toyota și Ford. Unul din șoferi nu ar fi cedat trecerea, iar ca urmare, patru unitați de transport vor avea…

- Contrabandiștii au intrat in fața autospecialelor Poliției de Frontiera din județul Suceava, care erau in urmarirea unor transporturi ilegale de țigari. Joi, 15 decembrie, in jurul orei 06.00, pe raza localitatii Straja, politistii de frontiera au procedat la efectuarea semnalelor regulamentare pentru…

- Directorul general al DCASP (Protecția Copilului) din Bacau a primit amenințari cu moartea dupa ce a facut restructurari. Acum cateva luni, un microbuz și opt autoturisme parcate in curtea DCASPC au fost incendiate. Dana Costache, jurnalist Digi24 , transmite de la fața locului. „Coșmarul a inceput…

- Un accident grav s-a produs in Floresti la iesirea spre Gilau, in jurul orei 0:40.In accidentul rutier au fost implicate 3 autoturisme (Golf 5, Passat B6, BMW X5). “Am fost depasit prin dreapta si stanga de cei cu Passat si BMW. Veneau dinspre Gilau. Eu aveam aprox 100 km/h inainte de intrare in Floresti…

- Un accident in care au fost implicate mai multe autovehicule s-a produs in aceasta seara, la limita județului Mureș cu Cluj, in jurul orei 22.30. ”Accident grav la limita de județ cu Mureș, mai exact intre Hadareni și Chețani. 3 mașini implicate, cel puțin, plus fuga celui vinovat de la locul accidentului”,…

- Șoferii care depașesc viteza cu mai mult de 100 de km fața de cea legala vor fi pedepsiți mult mai aspru. Potrivit unui proiect de lege al parlamentarilor liberali, aceștia nu numai ca vor ramane fara permise de conducere pe o perioada de șase luni, dar li se vor confisca și certificatele de inmatriculare,…

- 62.194.100 de lei acordați prin Programul „Rabla pentru electrocasnice” in anul 2021​. InfoCons a realizat un studiu cu privire la implementarea Programului “Rabla pentru electrocasnice” aferent anului 2021. Cele mai cautate categorii de produse au fost: Televizoare avand cel puțin noua clasa energetica…