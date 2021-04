Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a adus tuturor o serie intreaga de provocari. Anul 2020 ne-a testat puterea de adaptabilitate la stres și nevoi primordiale, oamenii fiind obligați sa-și ocupe timpul in propriul camin amenajandu-și gradinile. Elis Pavaje, lider in piața construcțiilor din Romania pe zona de pavaje și produse…

- Inmatricularile de autovehicule noi inregistrate in Romania, in luna ianuarie, au scazut cu 46,8% comparativ cu aceeasi perioada din 2020. Peste 6.000 au fost autoturisme noi, cu peste 50% mai puține ca in prima luna a anului trecut. Inmatricularile de autovehicule au crescut in ianuarie anul acesta…

- Romanii au inmatriculat aproximativ 126.000 de mașini noi in cursul anului 2020, in scadere cu aproape 22% comparativ cu 2019. Inmatricularile de mașini second-hand au scazut cu 9% la circa 405.000 de unitați. Datele Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) arata…

- Vanzarile de autoturisme au scazut cu peste 21% in 2020, in Romania, inregistrand 125.000 de unitați. De asemenea, toți producatorii din topul celor mai vandute mașini noi au inregistrat scaderi. Dacia și modelul ei Logan raman și in 2020 pe primele locuri. Citește și: FOTO-VIDEO: Cum arata prima Dacia…

- In ciuda tuturor piedicilor, 2020 a fost un an destul de bun pentru Lamborghini. Primele șase luni au fost marcate de o oprire a producției, generata de pandemia de SARS-CoV-2, pe o perioada de 70 de zile. Prin urmare, producatorul din Sant'Agata Bolognese s-a vazut nevoit sa traga tare si sa recupereze…

- Premierul Florin Citu a afirmat vineri ca mesajul transmis de cancelarul german Angela Merkel, in primele zile ale mandatului sau de prim-ministru, este reconfirmarea relatiei speciale, cu caracter strategic, intre Romania si Germania. ''Mesajul transmis de doamna cancelar Angela Merkel, in…

- Au aparut cazurile de gripa in Romania. In ultima saptamana, au fost inregistrate 15 cazuri, anunta, vineri, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. In saptamana 28 decembrie – 3 ianuarie, la noi in tara au aparut 15 cazuri de gripa, fața de aproape 500 in saptamana similara…