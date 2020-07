Stiri pe aceeasi tema

- Luna iunie a marcat un record absolut pe piața muncii, cu peste 1,2 milioane de aplicari pentru locurile de munca disponibile pe eJobs.ro. Acest nivel este cu 20% mai mare decat cel din luna mai a acestui an și cu 35% peste nivelul atins in luna iunie a anului trecut.

- Piata auto europeana ar urma sa inregistreze in acest an o cadere istorica de 25% din cauza pandemiei de coronavirus, a estimat Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) in noile sale prognoze publicate marti, transmite Reuters. Daca in luna ianuarie ACEA miza pe o scadere limitata de…

- Piața auto din Marea Britanie a inregistrat scaderi semnificative și in luna mai, in contextul in care showroom-urile au putut fi redeschise abia din 1 iunie. Astfel, britanicii au inmatriculat doar 20.247 de unitați, in scadere cu 89% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Totuși, inmatricularile…

- Romanii cumpara online, in medie, 2-3 mașini Dacia și Renault pe zi. Peste 1.200 de persoane au ales sa rezerve un automobil Dacia sau Renault prin intermediul platformelor de e-commerce, care ofera incepand din aprilie și posibilitatea de a achita...

- Romanii pot semna contracte noi pentru livrarea gazelor naturale. De la 1 iulie, piața gazelor se liberalizeaza. Iar prețurile nu vor mai fi stabilite de stat, ci vor fi calculate de companii, in funcție de cerere și oferta.

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat o scadere de 78,3% in luna aprilie 2020, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, potrivit...

- Piața auto europeana a inregistrat un declin puternic de 26% in primele trei luni ale anului, ca urmare a restricțiilor de circulație care au fost impuse in cele mai multe țari incepand din luna martie. Chiar daca aproape toți producatorii au inregistrat scaderi, exista și constructori care au reușit…