Ce mașini în leasing cumpără românii Romanii se feresc de rate cand vor sa iși cumpere o mașina noua. Numarul brandurilor auto unde ponderea vanzarilor in leasing este de peste 50% din volume a scazut simțitor anul acesta. Doar cinci marci auto din 39 mai se bazeaza pe leasing pentru a... Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

- Ceremonia de semnare a contractului a avut loc, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, contractul fiind semnat de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si reprezentantii companiei. "Este foarte important pentru noi sa stim ca in orice misiune politistii sunt in siguranta si ca avem…

- Pandemia ii determina pe oamenii de afaceri si studentii straini si pe romanii din diaspora ramasi in tara sa inchirieze masini pentru a se intoarce in strainatate, in conditiile in care cursele aeriene si cele cu autocarele nu s-au reluat la capacitate maxima."De teama infectarii cu virusul…

- Ludovic Orban a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern de joi seara, ca executivul va cumpara tablete pentru elevii care provin din familii sarace, dar și maști pentru a fi distribuite romanilor care nu iși permit sa le cumpere.Totodata, premierul a precizat ca va pune in dezbatere publica…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, spune ca romanii vor putea cumpara miel pentru sarbatorile de Paste nu doar din magazine, ci si de la ferme, unde autoritatile au permis organizarea unor puncte de colectare si unde sacrificarea animalelor se face sub supravegherea unor medici veterinari."Anul…

- Farmaciștii nu vor mai elibera mai mult de doua cutii de paracetamol de persoana! Masura raționalizarii paracetamolului a fost luata recent de autoritați, care incearca astfel sa ii faca pe romani sa nu mai faca ”provizii” acasa din acest medicament. Romanii nu vor mai putea cumpara decat doua cutii…

- „Este o recomandare pe care am trimis-o de ieri catre colegii nostri farmacisti, dar si pentru publicul larg, pentru a intelege ca trecem printr-o perioada in care in a acumula cantitati prea mari dintr-un medicament nu este optiunea cea mai buna", a spus Dumitru Lupuleasa, presedintele Colegiului Farmacistilor…

- Chiar daca Poliția de Frontiera a luat masuri speciale și lucreaza pe 9 cai de intrare in țara, duminica la ora 17, timpii de aștepare la mașini mici și autocare este de 2 ore, arata aplicația de trafic a Poliției de Frontiera.Conform Poliției de Frontiera Arad, din 27.03.2020, ora 09.00 – 28.03.2020,ora…