Ce mașini electrificate cumpără românii în 2021 Cererea pentru mașini electrificate (electrice, hibride plug-in și full hybrid) este in creștere in Romania. Cota de piața a acestor mașini se dubleaza de la un an la altul. In primele 10 luni, aceasta a urcat la 12,8% de la 6,6% in 2020. Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

