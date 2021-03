Stiri pe aceeasi tema

- Moartea fulgeratoare a celei supranumite ”Regina muzicii lautarești” a lasat in urma multa durere, multe semne de intrebare, dar și compatimire din randul oamenilor. Cornelia Catanga și soțul ei, Aurel Padureanu, se confruntau cu probleme financiare grave, pensia de handicat a solistei fiind venitul…

- Aurel Padureanu a vorbit despre semnele pe care marea Cornelia Catanga le primea și care au facut-o sa iși dea seama ca nu va mai avea mult de trait. Partenerul de viața al „reginei muzicii lautarești” nu iși poate reveni dupa pierderea suferita cu mult inainte de vreme.

- Cornelia Catanga și-a prevestit moartea? Ce le marturisea regretata regina a muzicii lautarești apropiaților sai? Detalii șocante despre viața cruda de care a avut parte celebra cantareața. Cornelia Catanga și-a prevestit moartea? Ce le spunea artista apropiaților? Cornelia Catanga și-ar fi presimțit…

- Vestea conform careia Cornelia Catanga a murit continua sa fie un șoc. Marea doamna a muzicii lautarești ducea o suferința crunta, dupa ce iși pierduse locuința. Din ce traia soția lui Aurel Padureanu? Dezvaluirile facute de regretata artista, la Antena Stars. Catanga a murit in urma unui stop cardiorespirator,…

- Cornelia Catanga a avut o poveste de viața greu de dus de una singura. Interpreta de muzica lautareasca a avut parte de multe greutați in viața care, intr-un final, și-au pus amprenta serios asupra sanatații acesteia. Cantareața a trecut prin mai multe traume greu de descris in cuvinte.

- Ozana Barabancea are fani peste tot in țara, insa puțini știu faptul ca celebra cantareața ascunde o drama de-a dreptul sfașietoare! Artista și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor Antena Stars și le-a povestit despre clipele ingrozitoare prin care a trecut atunci cand și-a pierdut mama la doar…

- O intreaga țara a fost șocata de accidentul in care Ionuț Negrila și-a pierdut viața. Polițistul in varsta de 30 de ani de la Brigata Rutiera s-a stins din viața joi seara, pe 25 februarie, in Piața Constituției. Vestea ce a cutremurat o țara intreaga. Ce a dezvaluit Ionuț Negrila inainte de accidentul…

- Dupa ce la sfarșitul anului trecut, lumea mondena a rasunat atunci cand in prim-plan a aparut zvonul unui nou divorț in lumea mondena, acum Cornelia Catanga și Aurel Padureanu sunt in culmea fericirii. Cei doi au sarbatorit, la Antena Stars, nu mai puțin de 33 de ani de casnicie.