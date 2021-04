Stiri pe aceeasi tema

- Monica Gabor a postat pe rețelele de socializare o imagine emoționanta alaturi de fiul lui Mr. Pink. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu se declara mama pentru baiatul iubitului ei, alaturi de care duce o viața de vis in Statele Unite ale Americii.

- Irinel Columbeanu a dezvaluit ca are o relație buna cu Monica Gabor, fosta lui soție. Deși la momentul divorțului nu s-au ințeles, cei doi au trecut peste toate discuțiile de dragul fiicei pe care o au impreuna. Afaceristul și fosta soție s-au vazut recent, in Romania.In urma cu aproximativ unsprezece…

- Deși au pus punct poveștii lor de dragoste, Irinel Columbeanu și Monica Gabor s-au ales cu cea mai de preț comoara, fiica lor, Irinuca. Cum arata astazi copila, la aproape 11 ani de la divorțul parinților sai? Micuța se bucura de un succes colosal in mediul online.

- In urma cu puțina vreme s-a aflat ca Irinel Columbeanu scrie o carte, iar acum afaceristul a dezvaluit și care e subiectul. In sute de pagini va povesti despre viața sa personala, dar și detalii despre poveștile de dragoste pe care le-a trait cu femei celebre. Afaceristul a trecut printr-o perioada…

- Monica Gabor și Mr.Pink traiesc de mai mulți ani o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au o relație solida, dar discreta, astfel ca, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a apare destul de rar in preajma afaceristului. Cu toate astea, vedeta nu ezita sa le arate fanilor de pe contul de socializare,…

- Irina Columbeanu a implinit 14 ani și s-a transformat intr-o domnișoara superba. Cu ocazia aniversarii, Monica Gabor a postat pe Instagram o fotografie cu fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, dar și un mesaj emoționant.

- Dupa ce mulți ani s-a aflat in mijlocul unui scandal monstru, Irinel Columbeanu și Monica Gabor luptandu-se pentru custodia ei, dupa mai bine de 8 ani cei doi parinți au ajuns la un numitor comun, ba chiar de doua ierni micuța lor este in SUA, in grija mamei, dupa ce in primii ani de viața […] The post…

- Irinuca, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor, a implinit 14 ani! Micuța se bucura de un real succes pe internet, asta dupa ce și-a lansat un vlog! Cum arata astazi ”primul copil-VIP” din Romania!