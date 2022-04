Stiri pe aceeasi tema

- Europa este o piața cheie pentru vehiculele cu zero emisii, infrastructura de incarcare fiind foarte dezvoltata, in special, in țarile din vestul și nordul continentului. Daca vorbim despre producatori, Hyundai este una dintre companiile care au mizat puternic pe modelele cu zero emisii. Acum, presa…

- In urma cu puțin timp, Ford anunța planuri mari pentru uzina de la Craiova, dar și faptul ca modelul Puma va primi, in 2024, o versiune pur electrica. Aceasta va fi produsa la uzina din Banie, alaturi de alte doua vehicule comerciale ușoare care, la randul lor, vor avea versiune cu zero emisii. Ford…

- Cotația certificatului de carbon a coborat spre 60 de euro, de la niveluri de peste 90 de euro, la care se tranzacționau inainte de inceputul razboiului din Ucraina, potrivit Economica.net. Una dintre explicații: pe fond de panica, companiile cu acționariat rusesc din Europa le vand accelerat, aceasta…

- ”As vrea sa incep prin a le multumi colegilor de la Enel pentru eforturile depuse nu doar in 2021, ci si in acest inceput de an, in toata aceasta perioada dificila, pe fondul pandemiei. Le multumesc de asemenea pentru eforturile depuse in aceasta criza, care a venit peste cea medicala si care ne va…

- Concepția „organizarii olimpiadei verzi” este pusa in aplicare in intregul proces de pregatire și organizare a Jocurilor Olimpice de iarna Beijing 2022. Astfel, va fi realizata neutralitatea emisiilor de carbon la actuala ediție a olimpiadei de iarna, a afirmat miercuri, directorul Departamentului pentru…

- Autoritatile din Dubai au anuntat ca deruleaza un program prin care vor reduce emisiile de dioxid de carbon cu 30% pina la sfirsitul anului 2030, conform unui mesaj publicat duminica pe site-ul biroului de presa al guvernului, transmite Reuters. Acest plan face parte dintr-o strategie mai larga, anuntata…

- Emisiile de dioxid de carbon (CO2) ale autoturismelor Volkswagen in 2021 au fost cu aproximativ 2% sub limita UE, la 118 grame de CO2 emise per kilometru, conform datelor preliminare anuntate luni de grupul german, transmite Reuters. Un total de 472.300 de vehicule electrice au fost livrate…