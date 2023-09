Stiri pe aceeasi tema

- Marius Elisei a dezvaluit ca e pe deplin fericit la opt luni de la desparțirea de Oana Roman. De curand a implinit 37 de ani și a facut marturisiri in mediul online. Ieri, 24 septembrie, Marius Elisei și-a sarbatorit ziua de naștere. Discret dupa desparțirea de vedeta, acesta a distribuit pe Instagram,…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit in urma cu mai multe luni, dar noi informații continua sa apara. De data aceasta, luata in vizor a fost chiar fiica lui Petre Roman, care a fost acuzata ca a fost amanta lui Marius Elisei, inainte de a forma, oficial, un cuplu.

- Fostul partener al Oanei Roman este implicat intr-un scandal de proporții. S-a aflat ca Marius Elisei era impreuna cu o alta femeie cand a cunoscut-o pe mama fiicei sale. Florentina Gheorghe, pe numele sau, a facut declarații incendiare. Cum s-a rupt relația cu barbatul și ce i-ar fi placut acestuia…

- Oana Roman a plecat impreuna cu fiica ei cateva zile in vacanța, in Cannes, insa deja se confrunta cu primele situații neplacute. Fiica lui Petre Roman a povestit ce a pațit cand se afla la plaja.Ca in fiecare an, Oana Roman pleaca pentru cateva zile in vacanța, la Cannes, acolo unde are mai multe prietene.…

- De ceva timp, Mercur e doar retrograd pentru Oana Roman! Se cearta cu toata lumea, spune și primește reproșuri urate pe rețelele de socializare de la fostele prietene, pare ca toate ii merg din prost in mai prost. Daca in trecut Vica Blochina avea numeroase cuvinte de lauda la adresa Oanei Roman, se…

- A fost o saptamana dificila pentru Oana Roman. Mama vedetei a ajuns, de urgența, internata in spital, iar acum așteapta in orice moment vești noi de la medici. Vedeta a venit cu noi informații despre starea de sanatate a Mioarei Roman și a spus cand urmeaza sa fie externata.