Shaorma poate fi numita o adevarata bomba calorica. Chiar daca conține salata și carne fripta, dar și alte legume, anumite ingrediente o fac sa fie bogata in calorii, iar cei care o consuma in mod regulat pot avea probleme cu kilogramele in plus. Dimensiunile acestui preparat difera in funcție de locul de unde este cumparata. […] The post Ce mancare ingerezi cand consumi shaorma: carne de cal. Testele au scos la suprafata adevarul "crud" first appeared on Ziarul National .