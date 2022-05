Ce mancare este indicata pentru pisici. Uscata sau umeda. Sanatatea animalului tau de companie este esențiala, iar alimentația are un rol extrem de important. Cei mai mulți veterinari spun ca in cazul pisicilor, cea mai indicata este hrana uscata. Totuși și pentru tine hrana uscata are cateva beneficii. Ce mancare este indicata pentru pisici. Uscata sau umeda Mai exact, unul dintre avantajele cheie ale hranei uscate pentru pisici este ușurința cu care o poți depozita și oferi pisicii. Acest timp de hrana poate sta in bol toata ziua fara a se altera. Totodata, pisica ta va putea lua o gustare frecventa,…