Ministrul Agriculturii a tinut sa-i linisteasca pe romani: vom avea ce sa mancam la iarna. Avem productie interna, sustine Petre Daea, care a dat garantii: „Cantitatea de grau este necesara pentru consumul propriu cat si pentru export". „Mancam ce am produs. Din fericire, am produs ce ne trebuie in tara si avem si pentru export", […]