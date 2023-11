Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant in showbiz-ul romanesc! Copilul de aur al lui Florin Salam a fost batut de Leo de la Kuweit! Cel despre care se știe ca este ”mana dreapta” al regelui manelelor a fost victima violenței. Acesta s-a afișat intr-un moment delicat și a facut primele declarații despre incident!

- Pilda zileiDreapta Masura„Un pic de durere te face profund, Mai multa durere te-afunda prea mult. C-un pic de avere n-ai lipsuri in casa, Cu multa avere n-ai somn și te-apasa. Un pic de-mplinire te face mai bun, Prea multa implinire te face nebun. Un pic de putere te face mai tare, Prea multa putere…

- Patru barbați sunt cercetați penal pentru ca ar fi decontat ilegal cazarea și hrana pentru 340 de ucraineni, care nici macar nu au ajuns in Romania. Indivizii ar fi depus documente false, potrivit carora ar fi oferit cazare refugiaților in 39 de imobile din Oradea. In numai un an și doua luni, scrie…

- Intr-o situație critica, liderii lui Ajax i-au propus lui Rafael van der Vaart, fost mare jucator la Amsterdam, sa intre in staff-ul tehnic al clubului. Dar el a respins oferta, pentru ca vrea sa stea cat mai mult alaturi de iubita sa Estavana Polman, handbalista aflata sub contract la Rapid pana in…

- „DoomFest 2023” – Motocicliștii vin in sprijinul Spitalului Clinic Militar de Urgenta. Impreuna cu Universitatea de Stiinte ale Vietii renoveaza doua saloane ale Secției de Cardiologie. ​Sanatatea a fost, este și va fi intotdeauna sectorul care are nevoie de sustinere. Ca semn de recunoștința și prețuire…

- O perioada fara nutrienți poate afecta organismul uman in moduri surprinzatoare. Ca și in cazul altor oameni și animale, infometarea determina organismul sa iși ajusteze procesele metabolice pentru a supraviețui. Cu toate acestea, cat timp poate trai o persoana fara hrana? Exista o limita la cat timp…

- Sa ai animal de companie este tot mai costisitor. Stapanii acestora fac adevarate cercetari de piata si cauta magazinele cu preturi mici sau aleg sa le gateasca in casa, numai ca sa isi rasfete in continuare prietenii necuvantatori.

- In 31 august, in Romania și Republica Moldova sarbatorim Ziua Limbii Romane. Este un moment important pentru toți romanii, limba naționala fiind principalul factor de unitate a națiunii. „La mulți ani, Limbii Romane! Sa ne gandim astazi la cat a insemnat faptul ca de-a lungul secolelor, toți am fost…