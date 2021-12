Ce mâncăm în noaptea de revelion pentru a avea noroc tot anul 2022 Ce mancam in noaptea de revelion pentru a avea noroc tot anul 2022. Iata ce alimente trebuie sa consumi la masa festiva de revelion pentru a avea noroc in noul an. Peștele nu trebuie sa lipseasca din meniu de pe masa de revelion. Aduce bunastare și noroc in case, pentru ca solzii peștelui se aseamana cu banii. Ce mancam in noaptea de revelion pentru a avea noroc tot anul 2022 Totodata, faptul ca peștii se gasesc in bancuri simbolizeaza de asemenea ideea de abundența. Strugurii albi sunt și ei obliatorii la masa de revelion daca vrei noroc tot anul. Se spune ca daca mananci 12 boabe de struguri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legumele verzi ar trebui consumate de Revelion, deoarece verdele este simbolul sanatatii. Și carnea de porc trebuie sa se regaseasca pe masa de Revelion. De menționat ca nu este recomandata carnea de pui, fiind considerata un simbol al saraciei, putand fi inlocuita cu carnea de curcan.Nici strugurii…

- Vremea in noaptea de Revelion ne permite sa vedem artificiile pe un cer liniștit. In noaptea dintre ani ne vom bucura de temperaturi de primavara in majoritate regiunilor, gradele inregistrate fiind pozitive in aproape toata țara. Afla care este prognoza meteo din zona ta in noaptea de Revelion 2022…

- La doar cateva zile de la Craciun, romanii au aglomerat din nou piețele și supermarketurile, pentru ca iși fac ultimele provizii pentru masa de Revelion. De la pește, branza și vin, pana la sfecla și țelina, coșurile și sacoșele se umplu rapid. La mare cautare pentru masa de Revelion sunt peștele, șampania,…

- Masa de Revelion trebuie sa fie bogata, iar un aliment de nelipsit este peștele. Superstiție sau nu, peștele este un aliment ușor și gustos care te poate proteja de kilogramele in plus și nu numai.

- Revelion 2022. Se spune ca, daca mancam peste la trecerea dintre ani, "alunecam" mai usor printre necazuri. Pestele trebuie asezat intreg pe farfurii, in caz contrar, spun superstitiosii, norocul se fragmenteaza. Nici strugurii nu ar trebui sa lipseasca din meniul de Anul Nou. Se spune ca daca mananci…

- Unele dintre cele mai indragite vedete din showbiz-ul autohton se alatura maratonului distractiei in noaptea dintre ani, la Antena Stars. Postul le-a pregatit telespectatorilor de Revelion patru programe speciale de Revelion, cu un numar impresionat de vedete.

- Unele dintre cele mai indragite vedete din showbiz-ul autohton se alatura maratonului distractiei in noaptea dintre ani, la Antena Stars. Postul le-a pregatit telespectatorilor patru programe speciale de Revelion, cu un numar impresionat de vedete.

- In noaptea de Revelion, pe esplanada Casei de Cultura din centrul Sucevei va avea loc doar un foc de artificii. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat, la Radio Top, ca legislația permite și derularea altor acțiuni in noaptea dintre ani, cum ar fi concertele, dar cu impunerea unor masuri, cum ar…