Ce mâncăm ca să transpirăm mai puțin Exista alimente care pot limita transpirația. Specialiștii ne recomanda sa le includem in alimentație pe cele care se digera ușor, pentru ca procesul de transpirație apare pe fondul consumului mare de energie. Prin urmare, temperatura corporala crește ușor și astfel se declanșeaza transpirația. De aceea, atunci cand e foarte cald sunt recomandate alimentele cele mai ușor de digerat, potrivit g4food.ro. Sunt recomandate alimentele bogate in apa și fibre și conțin micronutrienți esențiali. Alimentele cu o putere mare de sațietate, care „umplu” fara a elibera prea multa energie, sunt ideale.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

