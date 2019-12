Stiri pe aceeasi tema

- La romani, masa festiva din noaptea de Anul Nou capata o valoare aproape ritualica, pentru cei care mai cred inca in superstiții, fie ele și alimentare. Romanii au devenit superstitiosi si cand vine vorba despre mancarea de la masa de Revelion. Ca sa aiba parte de noroc in anul care vine, multi țin…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus, marți, la videoconferința pe care o are cu prefecții din țara, ca, in noaptea de Anul Nou, sunt programate 180 de manifestari culturale, la nivel național, fiind mobilizați 21.500 de angajați ai ministerelui, potrivit Mediafax.„Așa cum la nivel național…

- “Un an mai bogat in impliniri, mai inalt in aspiratii si plin de succese. La multi ani!”„Lasati o parte din lumina artificiilor aprinse in noaptea anului Nou sa va lumineze. Fie ca anul care vine sa fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos.

- Big Ben, celebrul clopot din turnul nordic al Palatului Westminster din Londra, va rasuna din nou la miezul noptii de Revelion, marcand astfel pentru prima data intrarea intr-un nou an dupa ce noua sa infatisare a fost dezvaluita publicului larg in luna martie, la jumatatea unor ample lucrari de restaurare…

- DE VIS… Mai sunt cateva zile pana la Revelion si multi vasluieni se mai intreaba unde vor petrece noaptea dintre ani. O oferta senzationala vine de la Pensiunea Mira, din apropierea Barladului, pe drumul european 581. Celebra trupa RD Orchestra Band vine la Mira, in noaptea de Revelion, promitand un…

- Nu de putine ori s-a spus ca Elena Ceausescu a avut cativa amanti in timpul mariajului cu Nicolae Ceausescu. Gurile care au prins acea vreme spun de asemenea ca, inainte de a se casatori cu dictatorul, Elena Ceausescu a avut o viata amoroasa infierbantata. De la prima iubire pana la ultima, toate pline…