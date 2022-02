Ce mănâncă Cristiano Ronaldo - Secretul dietei sale a fost desconspirat de bucătarul lui Manchester United Unul dintre motivele pentru care la aceasta varsta portughezul este inca in forma ține de dieta pe care o urmeaza. Și pe care se pare ca au copiat-o cațiva dintre colegii lui de la Manchester United. Bucatarul englezilor a dezvaluit ca mancarea pe care Ronaldo o alege din ce in ce mai des este salata de pui, plina de ingrediente sanatoase și nutritive.„Sunt cațiva jucatori care mananca orice mananca și Ronaldo, doar pentru a vedea cum e. Asta pentru ca inca joaca la varsta pe care o are, deci mananca bine și se antreneaza corect, iar unii jucatori incearca sa il urmeze. Felul lui de mancare preferat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

