- Cinci cetateni romani care faceau faceau parte dintr-o grupare de traficanti de droguri de mare risc, considerata o „ramura” europeana a cartelului Sinaloa din Mexic, au fost condamnati definitiv la pedepse grele cu inchisoarea.

- Mii de pensionari nu mai fac fata facturilor uriașe la energie si gaze. In acest context, in ședința de Guvern de azi s-a discutat pe tema pachetului de ajutor social in care se va reanaliza legea salarizarii si a pensiilor, demers care, potrivit ministrului Muncii, va dura aproximativ 120 de zile. Intrebat…

- Potrivit Bitdefender, atacatorii folosesc mailuri care par a fi raspunsuri trimise automat la corespondențe inițiate de catre victima, in speranța ca acestea vor trece de filtrele de spam și vor ajunge in inbox-ul utilizatorilor.Inca din luna iulie, hackerii bombardeaza cat mai multe potențiale ținte…

- Liberalizarea pieței de energie – o țeapa uriașa pentru milioane de romani și zeci de mii de companii!Odata in plus se dovedește cat de multa dreptate a avut PSD cand avertiza asupra riscurilor aduse de o liberalizare salbatica a pieței energiei.In acest moment s-a ajuns la situația aberanta…

- Sfantul Ioan Botezatorul este sarbatorit de catre toți credincioșii creștini pe 7 ianuarie, dupa Boboteaza, marea sarbatoare a Botezului Domnului. Este prima dintre cele opt zile in care se bea Aghiasma Mare. Sarbatoarea este denumita și Soborul Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul Sfantul Ion este cunoscut…

- Foarte mulți romani o sa beneficieze de ajutor din partea Guvernului pentru ca pensia sa ajunga la 2.200 de lei in luna ianuarie 2022 pentru cei care primesc un venit lunar mai mic sau egal cu 1.600 de lei. Cu toate acestea, milioane de pensionari nu o sa aiba parte de acest beneficiu. Ce pensionari…