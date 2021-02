Ce mai spune Anthony Fauci despre COVID Cercetatorii Universitatii din Washington au constatat recent ca 30% dintre pacienti au declarat simptome o perioada de pana la noua luni. Printre neplacerile care persista mult timp dupa vindecare se numara oboseala, dificultati de respiratie, tulburari de somn. Parerile cercetatorilor cu privire la neplacerile noi cauzate de COVID sunt completate de dr. Fauci. Și anume, consilierul medical sef al Casei Albe spune ca simptomele de Covid-19 pot sa fie resimtite de persoanele care au contractat boala pana la noua luni de la infectare. Cunoscute drept “Covid lung” sau sechele post-acute ale Covid-19… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simptomele de Covid-19 pot sa fie resimtite de persoanele care au contractat boala pana la noua luni de la infectare, a declarat, miercuri, consilierul medical sef al Casei Albe, dr. Anthony Fauci, relateaza CNBC.

- Datele sugereaza ca simptomele de Covid-19 pot sa fie resimtite de persoanele care au contractat boala pana la noua luni de la infectare, a declarat, miercuri, consilierul medical sef al Casei Albe, dr. Anthony Fauci, relateaza CNBC, potrivit News.ro. Cercetatorii Universitatii din Washington…

- Datele sugereaza ca simptomele de Covid-19 pot sa fie resimtite de persoanele care au contractat boala pana la noua luni de la infectare, a declarat, miercuri, consilierul medical sef al Casei Albe, dr. Anthony Fauci, relateaza CNBC . Cercetatorii Universitatii din Washington au constatat recent ca…

- Cercetatorii Universitatii din Washington au constatat recent ca 30- dintre pacienti au declarat simptome o perioada de pana la noua luni, a spus Fauci reporterilor in timpul unui birefing la Casa Alba. Intre aceste simptome se afla oboseala, dificultati de respiratie, tulburari de somn si altele, pe…

- Datele sugereaza ca simptomele de Covid-19 pot sa fie resimtite de persoanele care au contractat boala pana la noua luni de la infectare, a declarat, miercuri, consilierul medical sef al Casei Albe, dr. Anthony Fauci, relateaza CNBC.

- "Cu toții avem cel puțin un prieten sau o ruda nehotarata cand vine vorba de vaccinare. Daca vrei sa le arați ca vaccinul funcționeaza, acum ai un nou exemplu puternic, chiar din randul medicilor. Dupa vaccinarea impotriva COVID-19, cazurile de infectare in randul personalului medical din Romania au…

- Dornica sa se vaccienze impotriva COVID-19, Fran Goldman, 90 de ani, a fost nevoita sa treaca printr-un adevarat coșmar, informeaza The Seattle Times . In primul rand, batrana a reușit cu greu sa se programare pentru imunizare. Ea a sunat la Departamentul de Sanatate al statului Washington in fiecare…

- Medicul Radu Țincu spune ca Romania ar putea ajunge sa aiba și 60.000 de cazuri de coronavirus pe zi, daca tulpina britanica a Covid-19 va fi scapata de sub control. „In toamna, aveam in jur de 10.000 de cazuri pe zi la o transmitere mult mai lenta. Daca lucrurile vor merge in același sens cu aceasta…