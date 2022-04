Ce mai spun babaroasele politichiei locale: analiză morfologică şi sintactică Stimati alegatori si dragute alegatorite, pentru ca tot se apropie, iata, saptamana mare, iar pentru altii aceasta e deja in desfasurare, am zis ca numai bine ar merge pe azi ceva de post negru: cum stau partidele in contextul delicat al alegerilor locale viitoare, context care se anunta a fi si mai crunt ca postul din Vinerea Mare, din cauza unor dosare babane, toate de frupt, ce stau la panda in vreo doua locuri. Din capul locului trebuie spus ca, la momentul de fata, si cu privire la orizontul greului an electoral 2024, niciun partid local nu ii mai ia in calcul ca potential candidati nici… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

