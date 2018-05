Stiri pe aceeasi tema

- Legea 303/2004 privind statutul magistratilor a primit marti raport de admitere din partea comisiei speciale pentru modificarea legilor justitiei, condusa de catre deputatul PSD Florin Iordache. A fost redefinita eroarea judiciara. Potrivit modificarilor, „flagrant” si „in mod vadit” au fost modificate…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a declarat, marti, dupa adoptarea in comisie a modificarilor la Statutul judecatorilor si procurorilor, ca nu mai exista motive ca aceasta lege sa fie contestata la Curtea Constitutionala, afirmand ca CCR s-a pronuntat in cele…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a declarat, marti, dupa adoptarea in comisie a modificarilor la Statutul judecatorilor si procurorilor, ca nu mai exista motive ca aceasta lege sa fie contestata la Curtea Constitutionala, afirmand ca CCR s-a pronuntat in cele…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a adoptat, marti, raportul asupra modificarilor Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor, intr-o sedinta care a durat mai putin de 10 minute, presedintele Comisiei, Florin Iordache, afirmand ca este, la fel ca in rugby, o lege care trebuie protejata.

- Intr-o ședința care a durat mai puțin de 10 minute, Comisia speciala pe legile justiției a votat un ultim raport pe legea care modifica Statutul magistraților, ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale acolo unde definiția erorii judiciare de la articolul privind raspunderea magistraților a…

- Camera Deputaților a adoptat pentru a treia oara, in calitate de prima camera sesizata, modificarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor și procurorilor, cu cateva modificari ca urmare a celei de-a doua decizii de neconstituționalitate data de Curtea Constituționala. Comisia speciala condusa…

- "Mai multe legi am discutat (cu Liviu Dragnea – n.r.), aflate in procedura parlamentara, si despre legile Justitiei, impreuna cu presedintele comisiei, Florin Iordache, ideea a fost sa avem un calendar in care sa nu ne grabim. Am avut ieri o prima sedinta a comisiei, am luat fiecare text in parte.…

- Coaliția PSD-ALDE are discutii, joi, in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament, inainte de anuntul pe care urmeaza sa-l faca ministrul Tudorel Toader la ora 18:00. Biroul lui Liviu Dragnea a fost vizitat de mai mulți lideri PSD, iar in urma cu puțin timp acolo au ajuns și liderii ALDE,…