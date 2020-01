Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Viorica Dancila a vorbit despre activitatea ei dupa ce a fost demisa din functia de sef al Guvernului si s-a retras din fruntea PSD. Dancila a povestit ca de aceste sarbatori a avut timp sa gateasca si ca e mai putina presiune asupra ei.

- Fostul premier și președinte PSD, Viorica Dancila, a fost surprinsa in ziua de 1 decembrie in timp ce iși facea cumparaturile la un supermarket Carrefour din Ploiești Shopping City. Imaginea a fost facuta publica de un ploieștean, care a postat fotografia pe Facebook, potrivit Prahova Online.Cel…

- Emil Boc, fost președinte de partid și premier al Romaniei, susține ca actuala 'clasa politica' are sarcina sa impuna un proiect pentru urmatoarea perioada astfel incat romanii din strainatate sa fie aduși in țara. „Soluții sunt. Cred ca e copt subiectul”, considera Emil Boc. El a facut aceste aprecieri…

- Iohannis refuza o dezbatere cu ”reprezentanta unui partid antidemocratic” Presedintele României, Klaus Iohannis.Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala Presedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la prezidentiale, anunta ca va organiza împreuna cu echipa sa de campanie o întâlnire…

- Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat ca o dezbatere in turul doi cu candidatul PNL, Klaus Iohannis, este importanta intrucat amandoi au detinut cele mai inalte functii in stat, presedinte si premier, si pentru ca romanii sa asculte ce au facut in mandatele lor. "Asa…

- Victor Ponta a anunțat, duminica, la Antena 3, ca parlamentarii Pro Romania care vor intra in plenul Parlamentului pentru a vota la investirea guvernului condus de Ludovic Orban vor fi excluși din partid.Fostul premier a precizat ca Pro Romania nu va vota pentru investitura și a numit ”stransura”…