Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Ionescu, membrul trupei Fly Project, s-a transformat total, dupa ce a slabit 64 de kilograme. Interpretul ajunsese in 2016 sa cantareasca 104 kilograme, iar acum spune cum a ajuns la aceasta performanța. Tudor a povestit ca de la 104 kilograme a ajuns la 64 kilograme. In plus, de un an de zile,…

- Un show televizat in Insulele Maldive cu filmari subacvatice sau cu drona, in slow-motion sau cu tot felul de faze amuzante din probele pregatite pentru concurenți. „Microbist de Romania” a debutat deja la Televiziunea Romana, iar FC Botoșani a avut la randu-i un reprezentant.

- Dani Mocanu și-a surprins fanii cu ultima postare din mediul online. Celebrul manelist a slabit spectaculos de mult de cand s-a pocait. Internauții abia l-au recunoscut și s-au intrecut in reacții la postarea lui! Mai mult decat atat, fanii il implora pe artist sa se intoarca in industria muzicala cat…

- În urma cu mai bine de un secol nu existau autobuze electrice, tramvaie, ce sa mai vorbim de metrou.În jurul anilor 1850, clujenii puteau sa profite doar de cinci birje (trasurile de piața). Chiar daca erau la fel de multe ca…

- Deși nu a fost niciodata la guvernare, Partidul Șor a reușit sa faca mai multe transformari in localitațile țarii decat restul partidelor parlamentare care s-au perindat la putere in ultima perioada. Declarațiile au fost facute de liderul formațiunii, Ilan Șor, se menționeaza intr-un comunicat de presa…

- Ferrari incepe sa se gandeasca la adaugarea unui model electric la gama sa de supercaruri, presedintele John Elkann declarand joi ca producatorul auto italian va dezvalui in 2025 primul sau vehicul care va functiona in intregime pe baterie, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Declaratiile facute…

- Smiley traiește din plin viața de parinte și asta se vede cu ochiul liber. De cand a devenit tata pentru prima data, artistul a slabit spectaculos, afișand acum o silueta trasa parca prin inel. Iata cum arata artistul acum.

- Irinuca, fetița Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu a crescut și s-a transformat intr-o adevarata domnișoara. Viața acesteia s-a schimbat total de cand a parasit Romania și locuiește in America, impreuna cu mama ei și iubitul acesteia.In ultima perioada, Monica a postat pe contul de socializaremai…