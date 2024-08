Stiri pe aceeasi tema

- Insula iubirii, 28 iulie. Bianca si Robert au parasit aseara Insula Iubirii și nu mai formeaza un cuplu. Diseara, o noua limita va fi incalcata, cand o ispita va alege sa isi petreaca noaptea in camera unui concurent.Dupa doar sapte zile de test, Bianca si Robert au fost nominalizati aseara de ispite…

- Dupa doar sapte zile de test, Bianca Mitroi si Robert Braia au fost nominalizati de catre ispite sa paraseasca Insula Iubirii 2024. Vestea a venit ca un trasnet pentru Bianca, acesteia fiindu-i greu sa accepte ca experienta ei in Thailanda s-a incheiat, si a starnit reactii intense in ambele vile. Bianca…

- In ediția 5 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8, Radu Valcan i-a surprins pe toți atunci cand a anunțat ca alți doi concurenți au venit in Thailanda ca sa iși testeze relația. Apoi, acesta a dat o alta veste ce i-a uimit pe toți.

- Editia a treia Insula Iubirii sezonul 8, din 17 iulie, a venit cu noi surprize, iar concurentele aflate in Thailanda au avut de luat o decizie importanta.Cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat aseara, de la 20.30, la Antena 1, a adus din nou participantii la cel mai dur test de fidelitate in fata…

- Luni, 15 iulie, a inceput Insula Iubirii sezonul 8, iar surprizele s-au ținut lanț in cadrul show-ului, imediat ce concurentii au ajuns in Thailanda. Radu Valcan a anunțat o premiera care le vizeaza exclusiv pe fete. Iata ce se va intampla in acest sezon!Radu Valcan i-a anunțat pe concurenți ca, din…

- Premiera la „Insula Iubirii”, in cel de-al optulea sezon al reality show-ului de la Antena 1. Partenerii au fost despartiti fara sa apuce sa isi ia ramas bun.O decizie fara precedent a fost luata la Insula Iubirii, dupa doar cateva ore de la ajungerea cuplurilor in Thailanda, demonstrand, o data in…

- Radu Valcan a petrecut cateva luni bune departe de casa atunci cand au avut loc filmarile pentru Insula Iubirii, filmari care s-au terminat la finalul lui martie. Prezentatorul TV spune ca deși muncește in Thailanda, ar reveni oricand acolo, in special cand pleaca impreuna cu copiii in vacanța.