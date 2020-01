Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori de la Universitatea Monash din Australia a dezvoltat una dintre cele mai eficiente baterii litiu-sulf pentru smartphone-uri, care ar putea sa aiba o autonomie chiar și de cinci zile. Oamenii de știința susțin ca acest nou tip de baterie va afecta mai puțin mediul inconjurator,…

- O stea roșie uriașa denumita Betelgeuse a inceput brusc sa lumineze mai slab, iar astronomii spun ca ar putea fi un semn ca se pregatește sa explodeze The post O stea uriașa din apropierea Pamantului se comporta ciudat și oamenii de știința cred ca va exploda appeared first on Renasterea banateana .

- Oamenii de știința au constatat ca persoanele care sufera de afecțiuni de lunga durata, precum artrita, sunt predispuși la durere in zilele afectate de condiții meteo precum umezeala sau rafale puternice de vant.Conform BBC, in urma unui studiu efectuat in Marea Britanie, cu ajutorul unei aplicații…

- ​Pastila conceputa ce cercetatori ar reuși sa previna sarcinile nedorite, luata doar o data la o luna. Pastila dezvoltata a fost pâna acum testata doar pe porci, potrivit The Guardian. Pilula conceputa de cercetatori este din gelatina și conține șase structuri polimerice în forma…

- Oamenii de stiinta au descoperit ca intr-o regiune geotermala de pe Pamant conditiile de mediu sunt atat de aspre incat nu pot sustine nicio forma de viata, in ciuda unor cercetari anterioare care ar fi putut indica contrariul, relateaza CNN.

- "Oamenii de stiinta au obligatia morala de a avertiza clar umanitatea cu privire la o mare amenintare existentiala", au declarat semnatarii intr-un articol aparut marti in revista Bioscience. "In pofida a 40 de ani de negocieri privind clima la nivel global, cu putine exceptii, am facut in…

- Pictarea unei vaci pentru ca aceasta sa semene cu o zebra reduce ințepaturile insectelor cu pana la 50%, potrivit unor studii, iar cercetatorii cred ca pictarea vacilor este o soluție nemaiincercata pana acum și o alternativa, prietenoasa cu mediul, la pesticide, scrie The