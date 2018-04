Stiri pe aceeasi tema

- Bernard Arnault, presedintele producatorului de bunuri de lux LVMH, a devenit cel mai bogat om din Europa, dupa ce grupul Christian Dior a inregistrat vanzari record, transformandu-l in al patrulea cel ami bogat om din lume, depasindu-l pe Amancio Ortega in topul miliardarilor lumii. In acest moment,…

- Forbes noteaza ca scaderea averii lui Trump a fost cauzata de devalorizarea proprietatilor din New York si de reducerea veniturilor la cursurile sale de golf.In partea de sus a listei, primul este fondatorul gigantului online Amazon, Jeff Bezos. Averea lui Bezos a crescut la 112 miliarde…

- Presedintele american Donald Trump a scazut cu 222 de locuri in topul Forbes al celor mai bogati oameni de pe planeta, dupa ce valoarea detinerilor sale, estimata de 3,5 miliarde de dolari a scazut la 3,1 miliarde de dolari. Forbes noteaza ca scaderea averii lui Trump a fost cauzata de…

- Yildiz Holding, proprietarul unor companii precum Godiva Chocolates din Belgia si United Biscuits din Marea Britanie, a cerut bancilor turcesti un imprumut record de 6-7 miliarde de dolari citand dificultati cu structura de finantare existenta, care impune rambursari lunare in unele cazuri mai mari…

- Cu un patrimoniu estimat la 105,1 miliarde de dolari (aproximativ 88 de miliarde de euro), Jeff Bezos, fondator si CEO al companiei Amazon, a devenit cel mai bogat om din istorie, potrivit Bloomberg.Pana acum, titlul i-a apartinut co-fondatorului Microsoft, Bill Gates.