- Nu e de mirare ca Alex Bodi se tot intalnește cu Bianca Dragușanu in localurile din Capitala. Afaceristul este mai tot timpul la o narghilea cu prietenii. Așa l-au surprins și paparazzii Spynews.ro pe fostul soț al blondinei, care acum s-ar pregati sa-i devina soție lui Gabi Badalau.

- Alex Bodi a oferit declarații exclusive pentru Antena Stars despre altercațiile cu Bianca Dragușanu și acuzațiile care ii sunt aduse din partea fostei sale soții. Afaceristul a ținut sa specifice ca toate intalnirile au fost simple coincidențe și nu are intenția de a o desparți pe blondina de Gabi Badalau.

- Dupa ce Alex Bodi i-a facut scandal in salonul de cosmetica, Bianca Dragușanu a vorbit despre neplacutul incident la Xtra Night Show. Vedeta vrea sa dea uitarii toate lucrurile negative din viața ei. Și se jura ca intre ea și afacerist nu mai exista nicio șansa de impacare. Bianca Dragușanu nu-i da…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au fost din nou in centrul unui episod plin de tensiune, chiar la salonul unde vedeta iși face de obicei unghiile. Spynews.ro a intrat in posesia unor informații de ultim moment, dupa ce afaceristul a incercat iar sa vorbeasca cu vedeta. Ea s-a baricadat in mașina și a…

- Alex Bodi a rabufnit, dupa ce conversațiile dintre el și fosta lui iubita, rusoaica Daria Radionova, au ieșit la iveala și au dezvaluit cum au stat de fapt lucrurile intre ei și care a fost motivul real al separarii. Afaceristul este șocat și indignat de faptul ca cea cu care ar fi vrut sa se casatoreasca…

- Daria Radionova și Alex Bodi s-au desparțit, iar acum a venit reacția mult așteptata a Biancai Dragușanu. Ce a spus fosta soție a controversatului afacerist despre evenimentul recent? Bianca Dragușanu, reacție dupa desparțirea dintre Alex Bodi și Daria Radionova Fanii Biancai Dragușanu sunt cei care…

- Razboiul dintre Alex Bodi și Bianca Dragușanu continua, de aceasta data afaceristul fiind cel care o acuza pe blondina de infracțiuni grave. Milionarul ii cere fostei sale soții despagubiri record de nu mai puțin de 200.000 de euro.