”Adevarul” a scris vineri in exclusivitate ca Senatul a adoptat tacit un proiect de lege initiat de UDMR prin care limba maghiara ar putea deveni limba oficiala in Ardeal. In acelasi proiect, parlamentarii maghiari au mai inserat o bomba: steagul secuiesc ar putea fi arborat pe institutiile publice din Harghita si Covasna alaturi de tricolorul romanesc. Proiectul a primit aviz pozitiv de la Comisia Juridica a Senatului, condusa de Serban Nicolae.