Potrivit lui Ionel Danca, odata cu data de 15 mai se vor deschide magazinele care au „acces asigurat din afara incintei, fiind intrerupt accesul cu restul centrului”. Totodata, acesta a vorbit și despre modul in care se vor desfașurea anumite activitați economice și sociale. „Sunt prevazute reglementari in ceea ce priveste desfasurarea unor activitati economice si sociale. In domeniul economic, va fi permisa organizarea activitatilor de comercializare a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu presupun ramanerea clientilor in aceste spatii, asa cum sunt cele de tip…