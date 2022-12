Ce magazine primesc tichete sociale Sodexo In luna decembrie, ajutorul de 250 lei pentru alimente și mese calde acordat persoanelor si familiilor aflate in situatii de vulnerabilitate va fi virat pe card cel mai tarziu pe 23 decembrie, dupa cum au anunțat autoritațile. Pentru a primi cardul, nu trebuie depusa cerere, deoarece Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale actualizeaza lunar, inainte de fiecare alimentare a tichetului social de 250 lei pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde, listele cu beneficiari, pentru a verifica eventuale modificari intervenite fata de listele anterioare, potrivit oficialilor romani.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

