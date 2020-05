Ce magazine ar putea fi redeschise in mall-uri după 15 mai Unele dintre magazinele care functioneaza in marile centre comerciale se vor redeschide. Premierul Ludovic Orban a explicat ca vor fi accesibile magazinele cu intrari exterioare, precum farmaciile, magazinele care vand produse alimentare sau spalatoriile. "In anumite spatii de tip mall sunt magazine care au intrari exterioare. E normal ca pentru aceste magazine cu intrari exterioare ca ele sa fie deschise. Vor fi deschise in mall-uri farmaciile, magazinele care desfac produse alimentare, spalatoriile. Au fost accesibile si in perioada starii de urgenta", a declarat premierul… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

