Stiri pe aceeasi tema

- In prima partida jucata de Simona dupa un an si jumatate de pauza ea a aratat ca este in forma, avand nevoie de doar cateva puncte pentru a reveni in ritm. Simona a inceput cu dreptul actul secund, dar apoi facut cateva greseli si Badosa (26 ani, 80 WTA) a reusit sa intoarca scorul, desprinzandu-se…

- De-a lungul timpului, poate și tu ai observat faptul ca limba romana nu este deloc una ușoara, așa cum pare. Este posibil ca și tu sa fi auzit de multe ori, pe cineva care pronunța cuvintele intr-o cu totul alta forma. De asemene, una dintre cele mai comune greșeli din vocabularul nostru este legata…

- Limba romana nu este deloc una ușoara, așa cum pare. Este posibil ca și tu sa fi auzit de multe ori, pe cineva care pronunța cuvintele intr-o cu totul alta forma. Iata ca una dintre cele mai comune greșeli din vocabularul nostru este legata de folosirea corecta a formei de plural a cuvantului "creier".

- De-a lungul timpului, poate și tu ai observat faptul ca limba romana nu este deloc una ușoara, așa cum pare. Este posibil ca și tu sa fi auzit de multe ori, pe cineva care pronunța cuvintele intr-o cu totul alta forma. Iata ca una dintre cele mai comune greșeli din vocabularul nostru este legata de…

- In ultimii doi ani s-au inregistrat progrese uimitoare in domeniul inteligenței artificiale. Urmatorii cațiva ani promit mult mai mult, urmand sa apara modele mai mari și mai eficiente, capabile de o creativitate reala și de o planificare complicata. Potențialele aspecte pozitive sunt la fel de uimitoare,…

- Limba romana nu este deloc una ușoara, așa cum pare. Cu siguranța și tu ai auzit de multe ori, pe cineva care pronunța cuvintele intr-o cu totul alta forma. Iata ca una dintre cele mai comune greșeli din vocabularul nostru este forma de plural a cuvantului "soare". Se numara printre cele mai frecvente…

- Limba romana nu este deloc una ușoara, așa cum pare. Cu siguranța și tu ai auzit de multe ori, pe cineva care pronunța cuvintele intr-o cu totul alta forma. Iata ca una dintre cele mai comune greșeli din vocabularul nostru este forma de plural a cuvantului "gheața". Se numara printre cele mai frecvente…

- Limba romana este o limba complexa. Ei bine, acesta este și motivul pentru care foarte mulți romani se intreaba care este forma corecta de plural a cuvantului "aragaz". Acesta se numara printre cuvintele care au cea mai ciudata forma de plural.