- Gigi Becali se poate mandri cu o familie numeroasa și foarte frumoasa. Latifundiarul și soția lui, Luminița Becali, sunt casatoriți de mai bine de 25 de ani. Ce nu are voie sa faca soția lui Gigi Becali Fiind capul familiei, Gigi Becali a impus familiei sale cateva reguli foarte clare, pe care toți…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan s-a mutat in Pipera, iar acum este vecin cu Gici Becali. El cumpara de la Gigi Becali branza și zarzavaturi. Mutarea lui Rareș Bogdan a avut loc anul trecut, in plina pandemie, intr-o vila de 320 mp, chiar gard in gard cu Gigi Becali, despre care spune ca se ințelege foarte…

- Finanțatorul “roș-albaștrilor”, Gigi Becali, a reușit in cele din urma sa obțina semnatura lui Denis Haruț, jucator dorit in mai multe randuri de catre latifundiarul din Pipera. Transferul fotbalistului a fost foarte aproape sa se realizeze inca de luna trecuta, dar fundașul in varsta de 21 de ani a…

- Dupa ce in urma cu doar cateva zile s-a confirmat ca Dennis Man este oficial jucator la Parma, renunțand astfel la FCSB unde facea senzație, iata ca in urma cu doar cateva seri Florin Tanase, ”perla lui Gigi Becali”, a fost prezent la palatul latifundiarului! Cum, dar mai ales cu cine, a fost surprins!

- Dennis Man a reușit sa incheie anul 2020 cum nu se putea mai bine, fiind unul dintre jucatorii cheie ai FCSB-ului și in același timp golgheterului Ligii 1, cu 12 goluri marcate in 15 etape.Dupa ce a primit oferte din partea celor de la Fiorentina, dar și din partea Parmei, Gigi Becali a decis sa nu…

- Gigi Becali a facut un gest incredibil pentru sute de copii din Uganda, Africa. Omul de afaceri a construit acolo o manastire, unde ii ajuta pe localnici. Latifundiarul din Pipera este cunoscut pentru actele sale de caritate, pe care le-a facut de-a lungul timpului, atat pentru oamenii din tara,…

- Gigi Becali se numara printre cele mai cunoscute figuri publice din Romania, patronul de la FCSB avand un istoric controversat pe scena sportiva și politica autohtona. Totuși, nu mulți cunosc povestea primului milion de dolari facut de miliardarul din Pipera. Libertatea publica in urma cu mai mulți…

- Raed Arafat a explicat ca autoritațile nu intenționeaza sa impuna un numar de persoane la petrecerile de sarbatori insa are o serie de recomandari.”Nu este vorba de numar maxim, aici nu s-a pus numar maxim. Mai ales in casa omului nu poți sa pui numarul maxim care este. Ce este recomandabil este ca…