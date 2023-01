Ce lucrări mari de modernizare se vor face pe calea ferată în 2023 In acest an ar trebui sa fie finalizate lucrarile pe cateva tronsoane dintre Deva și Arad, unde se lucreaza de ani buni, iar in a doua parte din 2023 ar trebui sa se reia circulația pe linia București - Giurgiu, inchisa din 2005. Tot in acest an ar trebui sa demareze lucrari pe tronsoane dintre Cluj și Oradea și intre Lugoj și Arad, scrie Club Feroviar. Vor continua lucrarile pe secțiuni dintre Brașov - Sighișoara, unde mai este mult de munca, pana dupa 2025. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

