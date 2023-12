Ce locuri de muncă la stat în Alba mai sunt vacante în luna decembrie. Posturi disponibile în instituții publice. Condiții Ce locuri de munca la stat in Alba mai sunt vacante in luna decembrie. Posturi disponibile in instituții publice. Condiții Ultima luna din anul 2023 este mai saraca la capitolul locuri de munca la stat. Doar pentru trei posturi mai pot aplica in luna decembrie, cei care iși doresc un loc de munca la buget. Este vorba despre un post de administrator financiar la UAB și doua posturi de inspector la doua comune din Alba. […] Citește Ce locuri de munca la stat in Alba mai sunt vacante in luna decembrie. Posturi disponibile in instituții publice. Condiții in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 28 NOIEMBRIE 2023: 515 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 28 NOIEMBRIE 2023: 515 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 13 NOIEMBRIE 2023: 496 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 13 NOIEMBRIE 2023: 496 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 7 NOIEMBRIE 2023: 501 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 7 NOIEMBRIE 2023: 501 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și…

- Peste 460 de locuri de munca sunt disponibile in aceasta saptamana in județul Dambovița. Potrivit listei transmisa de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca, dambovițenii au la dispoziție 466 de joburi. In baza de date a AJOFM Dambovița sunt inregistrate sute de locuri de munca disponibile…

- Gradinita cu Program Prelungit nr. 33 din Constanta scoate la concurs un post de ingrijitor copii.Ingrijitor copii 1 norma.Conditii specifice de participare la concurs:1. Studii de specialitate: medii;2. Perfectionari specializari : cursuri igiena;3. Vechime: minim 3 ani.Calendarul de desfasurare a…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 17 OCTOMBRIE 2023: 509 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 17 OCTOMBRIE 2023: 509 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 10 OCTOMBRIE 2023: 470 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 10 OCTOMBRIE 2023: 470 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 19 SEPTEMBRIE 2023: 515 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 19 SEPTEMBRIE 2023: 515 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș…